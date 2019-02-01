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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر توقيعه عقودًا احترافية مع الثلاثي سعود عبد الحميد، وعمر داخل، وعصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مع كل لاعب.
وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة :
أعلن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة لؤي هشام ناظر، توقيع عقود احترافية مع اللاعبين سعود عبد الحميد، عمر داخل، عصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف "وتمنى مجلس الإدارة أن يكون الانتقال إلى الاحتراف، دافعًا قويًا لهم، لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة".
لمدة 3 أعوام .. الاتحاد يوقع مع 3 لاعبينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-01
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر توقيعه عقودًا احترافية مع الثلاثي سعود عبد الحميد، وعمر داخل، وعصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مع كل لاعب.
وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة :
أعلن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة لؤي هشام ناظر، توقيع عقود احترافية مع اللاعبين سعود عبد الحميد، عمر داخل، عصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف "وتمنى مجلس الإدارة أن يكون الانتقال إلى الاحتراف، دافعًا قويًا لهم، لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة".
01 فبراير 2019 - 26 جمادى الأول 1440
12:39 AM
أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد برئاسة لؤي ناظر توقيعه عقودًا احترافية مع الثلاثي سعود عبد الحميد، وعمر داخل، وعصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مع كل لاعب.
وقال الحساب الرسمي للنادي على موقع "تويتر" عبر تغريدة :
أعلن مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة لؤي هشام ناظر، توقيع عقود احترافية مع اللاعبين سعود عبد الحميد، عمر داخل، عصام المولد، لمدة ثلاثة أعوام مقبلة.
وأضاف "وتمنى مجلس الإدارة أن يكون الانتقال إلى الاحتراف، دافعًا قويًا لهم، لتقديم أفضل ما لديهم في المباريات المقبلة".
، لمدة 3 أعوام .. الاتحاد يوقع مع 3 لاعبين ،
المصدر : الخليج 365
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