، دهس عامل من بلدية العيص أثناء إزالته الأتربة من الطرق بالمحافظة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تم نقل العامل إلى المستشفى فيما لاذ الجاني بالهروب من موقع الحادثة

تعرض عامل تابع لبلدية محافظة العيص للدهس أثناء أداء عمله بإزالة الأتربة من الطرق، وقد هرب الجاني من موقع الحادث، فيما تعرض العامل لإصابات متوسطة، وتم نقله للمستشفى بالمحافظة.

وتفصيلاً؛ قالت بلدية محافظة العيص عبر حسابها الرسمي في "تويتر": أصيب أحد عمال البلدية بإصابات متوسطة في محافظة العيص، عندما كان يقوم بعمله في إزالة الأتربة من الطرق إثر تعرضه للدهس وهروب المتسبب.

وما زالت بلدية محافظة العيص تواصل أعمالها الميدانية لرفع أضرار وتجمعات مياه الأمطار وآثارها داخل المحافظة، والمراكز التابعة لها، وجرى استنفار فِرق الطوارئ بالبلدية بفرقها وسخرت طاقم العمل كافة في إدارة الكوارث بالبلدية من معدات وآليات وفرق إشراف ميدانية على مدار الساعة، لإزالة العوائق الترابية والحجرية في الطرق والعبّارات ومجاري السيول التي خلفتها الأمطار، وقد شملت الأمطار العيص ومركز جراجر والمثلث والبديع.