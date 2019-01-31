السعودية اليوم / سمو ولي العهد يرأس الاجتماع الأول لمجلس الدفاع



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير

وتم خلال الاجتماع استعراض دور ومهام مجلس الدفاع الذي يعنى بتقديم التوجيهات حول كافة المجالات الاستراتيجية لوزارة الدفاع والإشراف عليها، ومن ضمن ذلك اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية واستعراض أداء الوزارة على مستوى المجالات الرئيسية (الموارد البشرية، والجاهزية العسكرية، وإدارة الأداء المالي، والمشروعات ذات الاستثمارات الكبرى) .

وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل مجالس الحوكمة الرئيسية بوزارة الدفاع التي تم إقرارها بموجب وثيقة تطوير الوزارة وهي على النحو التالي: مجلس مراجعة المشاريع والاستثمار، مجلس الخدمات والأعمال، مجلس التعيينات، المجلس العسكري المشترك.

وتهدف الحوكمة الجديدة إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات ونقل الوزارة إلى العمل المؤسساتي ضمن الأهداف الاستراتيجية الخمسة لتطوير الوزارة المتمثلة في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطو ير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحديث المعدات والأسلحة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.

الجدير بالذكر أن مجالس حوكمة وزارة الدفاع تأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع التي اشتملت عليها وثيقة تطوير الوزارة الموافق عليها من المقام السامي الكريم.

// انتهى //

23:53ت م

0264



الرياض 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسترأس صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الاجتماع الأول لمجلس الدفاع ، بحضور أعضاء المجلس المكون من مساعد وزير الدفاع ورئيس هيئة الأركان العامة ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية وقائد القوات المشتركة ووكيل الوزارة للشؤون الاستراتيجية ووكيل الوزارة للمشتريات والتسليح ومدير عام المراجعة الداخلية والتفتيش.وتم خلال الاجتماع استعراض دور ومهام مجلس الدفاع الذي يعنى بتقديم التوجيهات حول كافة المجالات الاستراتيجية لوزارة الدفاع والإشراف عليها، ومن ضمن ذلك اتخاذ القرارات الاستراتيجية الرئيسية واستعراض أداء الوزارة على مستوى المجالات الرئيسية (الموارد البشرية، والجاهزية العسكرية، وإدارة الأداء المالي، والمشروعات ذات الاستثمارات الكبرى) .وقد تم خلال الاجتماع الموافقة على تفعيل مجالس الحوكمة الرئيسية بوزارة الدفاع التي تم إقرارها بموجب وثيقة تطوير الوزارة وهي على النحو التالي: مجلس مراجعة المشاريع والاستثمار، مجلس الخدمات والأعمال، مجلس التعيينات، المجلس العسكري المشترك.وتهدف الحوكمة الجديدة إلى تحسين آليات اتخاذ القرارات ونقل الوزارة إلى العمل المؤسساتي ضمن الأهداف الاستراتيجية الخمسة لتطوير الوزارة المتمثلة في تحقيق التفوق والتميز العملياتي المشترك، وتطو ير الأداء التنظيمي لوزارة الدفاع، وتحديث المعدات والأسلحة، وتحسين كفاءة الإنفاق، ودعم توطين التصنيع العسكري، وتطوير الأداء الفردي ورفع المعنويات.الجدير بالذكر أن مجالس حوكمة وزارة الدفاع تأتي ضمن مبادرات برنامج تطوير وزارة الدفاع التي اشتملت عليها وثيقة تطوير الوزارة الموافق عليها من المقام السامي الكريم.// انتهى //23:53ت م0264

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