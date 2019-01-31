شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب في السعودية بنهاية التعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019 والان مع التفاصيل

الخليج 365- شهدت أسعار الذهب في أسواق المملكة حالة من الاستقرار، في نهاية التعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019. سعر الذهب في السعودية اليوم الخميس: الذهب عيار 24 قيراط سعر 159.19 ريال الذهب عيار 22 قيراط سعر 145.92 ريال الذهب عيار 21 قيراط سعر 139.29 ريال سعر الذهب عيار 18 قيراط 119.39 ريال سعر الذهب عيار 14 قيراط 92.86 ريال سعر الذهب عيار 12 قيراط 79.59 ريال سعر الذهب عيار 10 قيراط 65.90 ريال سعر الجنية الذهب 1,114 ريال سعر الأونصة 4,951 ريال أسعار الذهب في السعودية بنهاية التعاملات اليوم الخميس 31 يناير 2019

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