شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة 25 فنانا سعودياً وخليجياً وأوروبياً.. جدة السعودية تستضيف هذا المعرض قريباً والان مع التفاصيل



تنطلق في جدة في السادس من فبراير التظاهرة الفنية التي ينظمها المجلس الفني السعودي في مقره الرئيسي في مركز "جولد مور" بحي الشاطئ بجدة للعام السادس على التوالي معرض «العبور»، للفن المعاصر بمشاركة 25 فنانا سعوديًا وخليجيًا وأوروبيًا.

وفي هذا السياق، صرحت المنسق الفني للمعرض الدكتورة عفت فدعق انه سيتم الافتتاح الرسمي للمعرض في الخامس من فبراير القادم، بينما يشرع أبوابه للجمهور بدءًا من اليوم التالي للافتتاح، وسيستمر المعرض على مدى ثلاثة أشهر.

وقالت فدعق وفقاً لبيان حصل اليمن العربي على نسخة منه، أن المعرض هذا العام يستقطب أعمال ثلاثة أجيال من مبدعي الفن المعاصر في المملكة، وهم يمثلون: جيل الرواد وجيل المخضرمين والجيل الجديد، وذلك في محاولة لبناء جسور التواصل الفني بين الأجيال الثلاث، ساعيًا نحو تعريف الجماهير بإبداعات الفن المعاصر في المملكة.

وسيضم المعرض مشاركات لفنانين عالميين من ألمانيا وبريطانيا، وآخرين من دول الخليج.

وبينت الدكتورة فدعق أنه إلى جانب عرض أعمال هؤلاء الفنانين البالغ عددهم 25 فنانا فإن دورة هذا العام ستشمل فعاليات تتمثل في المحاضرات وورش العمل والندوات إضافة إلى رحلات فنية الى المنطقة التاريخية بجدة.

وأشارت إلى أن الجديد، ولأول مرة في هذه الدورة، سيتم استخدام الإنسان الآلي، للتفاعل مع الجمهور، بالإضافة الى تسخير التقنية الحديثة في خلق تجربة تفاعلية مع المعروضات الفنية مستوحاة وتصب في مفهوم العبور.

وعن عنوان المعرض قالت دكتورة فدعق "إن الموضوع الرئيسي للتظاهرة يستنطق ماهية العبور بمختلف تجلياته، ويجيب على الأسئلة: كيف نعبر؟ وهل العبور يمثل الانتقال الفيزيائي أم غير ذلك؟، ثم ما هي الطبقات السيسيوثقافية المختلفة التي نستطيع العبور منها وإليها؟".

وختمت بقولها أن المعرض سيتفاعل في منطقتين، أولها والثاني في منطقة جدة التاريخية تحت عنوان «الاساطير».

ومن ناحيته بين السيد علي جانودي، رئيس ادارة الثروات بمنطقة وأوروبا الوسطى والشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا في بنك UBS ونائب رئيس مجلس الإدارة في بنك UBS المملكة العربية السعودية:"إن شراكتنا مع المجلس الفني السعودي توفر لعملائنا إمكانية الوصول إلى عالم الفن المعاصر وفهمه مما يساعدنا على تخيل مستقبل ذو إمكانات لا حدود لها وأفكارًا جديدة تخلق نمو ايجابي ومستدام".

ووضح السيد أليساندرو مافي، المدير الإداري في الشرق الأوسط والهند لعلامة فان كليف آند آربلز العالمية المالكة لمجوهرات ميزون:"مشاركتنا في معرض العبور هو تجديد لالتزام مجوهرات ميزون في دعم المشهد الفني والابداعي في المملكة العربية السعودية ونحن سعداء بالمشاركة في مثل هذا الحدث الهام الذي يعتبر منصة فريدة للتعبير عن خبراتنا ومشاركة قصصنا مع الجميع".

وتأتي نسخة هذا العام من معرض العبور بدعم ورعاية من مؤسسة المنصورية وبنك UBS وفان كلييف اند اربيلز ومجموعة تمر ومحمد يوسف ناغي للسيارات ودايم الخير (كوينت ايسنشلي) ومدوام والقنصلية الالمانية والقنصلية الفرنسية وشركة الكابلي القابضة وفندق جدة هيلتون ومحمصة مد وسبارك وبلانك ستوديو.