شكرا لقرائتكم خبر عن تكدس المسافرين بمنفذ «الرقعي».. و«الجمارك» تتفاعل والان نبدء بالتفاصيل
وعلى الفور، تفاعلت «الجمارك» مع الشكوى، قائلة عبر «تويتر»: «مرحباً بك، نعتذر لانزعاجكم ونؤكد اهتمامنا بملاحظاتكم، كما نحيطكم بأننا نعمل على تطوير المنفذ من ناحية الاستيعابية والكادر البشري لضمان عدم تكرار أي صعوبات تواجهكم مستقبلاً، نسعد بتواصلك».
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