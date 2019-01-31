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شكرا لقرائتكم إغلاق الطريق السريع1 بالجبيل في هذا الموعد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - أعلن مركز التحكم المروري إغلاق الطريق السريع 1 ما بين الطريق السريع 6 وطريق 103 باتجاه الجنوب في الجبيل.
وأوضح مركز التحكم عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر” أنه سيتم الإغلاق يوم غد الجمعة الموافق 26/5/1440 في تمام الساعة السادسة صباحا، وحتى الساعة 5 مساء من يوم السبت الموافق 27/5/1440 .
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