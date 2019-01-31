، امرأة لم تشغل أي منصب أمني تتولى وزارة الداخلية في حكومة "الحريري" ،

محمد بن مسعود - الدمام - إحدى 4 نساء أسندت لهن حقائب وزارية

أسند رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، منصب وزير الداخلية في تشكيلة الحكومة اللبنانية الجديدة، التي أعلنها اليوم (الخميس) إلى ريا حفار الحسن، في سابقة هي الأولى من نوعها في لبنان والعالم العربي، أن تشغل امرأة هذه الوزارة السيادية.

واللافت للانتباه عند مراجعة السيرة الذاتية لريا الحسن، عدم شغلها أي منصب أمني طيلة مسيرتها العملية، ما يطرح تساؤلات عدة حول الكيفية التي ستدير بها وزارة مهمة للغاية في بلد يعج بالتحديات والمشاكل الأمنية؟.

وسبق لريا الحسن المولودة عام 1967 أن شغلت منصب وزيرة المال في الحكومة الأولى لسعد الحريري في الفترة من 2009 – 2011، وأشرفت - بحسب الوكالة الوطنية للإعلام- على مشروع البنك الدولي لتصميم وتنفيذ إصلاحات القطاع الاجتماعي في لبنان.

وريا الحسن الوزيرة هي إحدى أربع نساء في التشكيلة الوزارية، بالإضافة للإعلامية مي شدياق التي تولت منصب وزيرة دولة لشؤون التنمية الإدارية، وفيوليت خيرالله الصفدي وزيرة شؤون المرأة، وندى البستاني خوري وزيرة التي أسندت لها وزارة الطاقة.