، ٢٥ يوماً على اختفاء مفقود الدمام "آل جريب".. والبحث مستمر ،

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لا يزال البحث مستمرا منذ ما يقارب ٢٥ يوماً عن مسن الدمام "سالم علي آل جريب"، البالغ من العمر ثمانين عاماً، والذي يعاني مرض الزهايمر؛ حيث فُقِد من حي الروضة بمدينة الدمام، فيما رصدت عائلته مبلغ 100 ألف ريال لمن يعثر عليه أو يدل على مكان وجوده.
وقال ابنه عبدالعزيز لـ"الخليج 365": إن والده خرج من المنزل فجر الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/١ هـ، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مشيراً إلى وجود احتمال أنه غادر إلى منطقة نجران فيما لا يزال البحث عنه مستمراً من قبل الجهات الأمنية.
وعن مواصفاته قال: "والدي رجل كبير في السن، ذو لحية بيضاء، يرتدي نظارات، قصير القامة، بثوب بني وجاكيت بني وحذاء أسود".
وناشد ذووه الجهات الأمنية وقراء "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عنه، والاستدلال على مكان وجوده، موضحين أنه يعاني مرض الزهايمر، مهيبين بمن يعرف عنه أي معلومات التواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0505945678 أو 0506070980.
٢٥ يوماً على اختفاء مفقود الدمام "آل جريب".. والبحث مستمرعلي حفول الخليج 365 2019-01-31
لا يزال البحث مستمرا منذ ما يقارب ٢٥ يوماً عن مسن الدمام "سالم علي آل جريب"، البالغ من العمر ثمانين عاماً، والذي يعاني مرض الزهايمر؛ حيث فُقِد من حي الروضة بمدينة الدمام، فيما رصدت عائلته مبلغ 100 ألف ريال لمن يعثر عليه أو يدل على مكان وجوده.
وقال ابنه عبدالعزيز لـ"الخليج 365": إن والده خرج من المنزل فجر الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/١ هـ، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مشيراً إلى وجود احتمال أنه غادر إلى منطقة نجران فيما لا يزال البحث عنه مستمراً من قبل الجهات الأمنية.
وعن مواصفاته قال: "والدي رجل كبير في السن، ذو لحية بيضاء، يرتدي نظارات، قصير القامة، بثوب بني وجاكيت بني وحذاء أسود".
وناشد ذووه الجهات الأمنية وقراء "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عنه، والاستدلال على مكان وجوده، موضحين أنه يعاني مرض الزهايمر، مهيبين بمن يعرف عنه أي معلومات التواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0505945678 أو 0506070980.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
11:00 PM
ذووه يناشدون قراء "الخليج 365" المساعدة ويرصدون جائزة 100 ألف ريال
لا يزال البحث مستمرا منذ ما يقارب ٢٥ يوماً عن مسن الدمام "سالم علي آل جريب"، البالغ من العمر ثمانين عاماً، والذي يعاني مرض الزهايمر؛ حيث فُقِد من حي الروضة بمدينة الدمام، فيما رصدت عائلته مبلغ 100 ألف ريال لمن يعثر عليه أو يدل على مكان وجوده.
وقال ابنه عبدالعزيز لـ"الخليج 365": إن والده خرج من المنزل فجر الاثنين الموافق ١٤٤٠/٥/١ هـ، وحتى الآن لم يتم العثور عليه، مشيراً إلى وجود احتمال أنه غادر إلى منطقة نجران فيما لا يزال البحث عنه مستمراً من قبل الجهات الأمنية.
وعن مواصفاته قال: "والدي رجل كبير في السن، ذو لحية بيضاء، يرتدي نظارات، قصير القامة، بثوب بني وجاكيت بني وحذاء أسود".
وناشد ذووه الجهات الأمنية وقراء "الخليج 365" مساعدتهم في البحث عنه، والاستدلال على مكان وجوده، موضحين أنه يعاني مرض الزهايمر، مهيبين بمن يعرف عنه أي معلومات التواصل معهم على الرقمين الآتيين: 0505945678 أو 0506070980.
، ٢٥ يوماً على اختفاء مفقود الدمام "آل جريب".. والبحث مستمر ،
المصدر : الخليج 365
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