، بالأسماء.. أمير مكة بالنيابة يتوج الفائزين بالمسابقة الوطنية للمهارات بالمنطقة ،

محمد بن مسعود - الدمام - شارك فيها عددٌ من كليات ومعاهد التقني والمهني وقطاع التعليم والقطاعات الأخرى

توّج أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة الأمير بدر بن سلطان، الفائزين والفائزات بالمسابقة الوطنية للمهارات بالمنطقة والتي شارك فيها عددٌ من الشباب والشابات يمثلون كل كليات ومعاهد المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وقطاعي التعليم العام والجامعي والقطاعات الأخرى بالمنطقة.

وفي التفاصيل، استمع أمير المنطقة لدى وصوله لمقر الحفل لشرح عن مشروعات المؤسسة الجاري تنفيذها في مختلف محافظات المنطقة.

وخلال الحفل، أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد عزم المؤسسة وبدعم سخي من حكومتنا الرشيدة على المضي قدمًا لدعم وتنظيم المسابقة الوطنية للمهارات والتي وصل أعداد المشاركين فيها للعام الحالي 1440 هـ ، أكثر من 692 مشتركًا يمثلون فئة الشباب دون سن 23 عامًا بمختلف القطاعات التدريبية والتعليمية والقطاعات الأخرى وهو ما يمثل فرصة مهيأة للشباب السعودي من ذوي المهارات العالية لإثبات كفاءاتهم وتطوير التنافسية والتحفيز من خلال هذه المسابقات.

وتوّج الأمير بدر بن سلطان الفائزين والفائزات بالميداليات الذهبية في المسابقة والمرشحين لخوض منافسات المسابقة الوطنية على مستوى المملكة وهم:

1 عبدالله خالد الصبحي مهارة الإلكترونيات كلية الاتصالات والإلكترونيات بجدة

2 بسام عادل الحربي الأمن السيبراني جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

3 سعود عبدالعزيز باكلكه تصميم صفحات الإنترنت جامعة جدة

4 أميرة محمد العمري تقنية الأزياء الكلية التقنية للبنات بجدة

5 فارس خالد الجهني تقنية اللحام مركز تدريب أرامكو بجدة

6 محمد سعد العمري إدارة نظم الشبكات الكلية التقنية بالطائف

7 عبدالرحمن صالح بحة الأعمال الكهربائية المعهد الصناعي الثانوي بجدة

8 سارة حمود البقمي التصميم الجرافيكي جامعة الملك عبدالعزيز بجدة

9 سعود علي الراقدي التبريد والتكييف المعهد الصناعي بجدة

10 عبدالله مبشر الجهني تقنية السيارات المعهد الصناعي الثانوي بمكة المكرمة

11 يزن محمد سرور الحلول البرمجية للأعمال الكلية التقنية بمكة المكرمة

12 فدى جمال أبوالعينين تصفيف الشعر الكلية التقنية للبنات بجدة

13 عصام حسين النعمي الرسم بالحاسب "أتوكاد" المعهد الصناعي بجدة