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وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بكف يد أحد المسؤولين في الحرس الوطني عن العمل، بعد أيام من زيارته لإسكان الحرس في ديراب بالرياض، ورصد سموه للملاحظات ميدانياً واستماعه لشكاوى السكان حيث وجه سموه بكف يد أحد المسؤولين عن العمل بسبب تلك الملاحظات.
وكان سموه قد وقف قبل عدة أيام على وضع مدينة الملك سعود السكنية للحرس الوطني بديراب بمنطقة الرياض وما يعانيه سكانها من سوء النظافة والصيانة، ووجه سموه بحلها بصفة عاجلة.
بعد وقوفه على الملاحظات ميدانياً.. "عبدالله بن بندر" يكف يد مسؤول في الحرس الوطنيعبدالله البرقاوي الخليج 365 2019-01-31
وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بكف يد أحد المسؤولين في الحرس الوطني عن العمل، بعد أيام من زيارته لإسكان الحرس في ديراب بالرياض، ورصد سموه للملاحظات ميدانياً واستماعه لشكاوى السكان حيث وجه سموه بكف يد أحد المسؤولين عن العمل بسبب تلك الملاحظات.
وكان سموه قد وقف قبل عدة أيام على وضع مدينة الملك سعود السكنية للحرس الوطني بديراب بمنطقة الرياض وما يعانيه سكانها من سوء النظافة والصيانة، ووجه سموه بحلها بصفة عاجلة.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
10:41 PM
وجه بمعالجة مشكلات النظافة والصيانة بشكل فوري
وجه الأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني بكف يد أحد المسؤولين في الحرس الوطني عن العمل، بعد أيام من زيارته لإسكان الحرس في ديراب بالرياض، ورصد سموه للملاحظات ميدانياً واستماعه لشكاوى السكان حيث وجه سموه بكف يد أحد المسؤولين عن العمل بسبب تلك الملاحظات.
وكان سموه قد وقف قبل عدة أيام على وضع مدينة الملك سعود السكنية للحرس الوطني بديراب بمنطقة الرياض وما يعانيه سكانها من سوء النظافة والصيانة، ووجه سموه بحلها بصفة عاجلة.
، بعد وقوفه على الملاحظات ميدانياً.. "عبدالله بن بندر" يكف يد مسؤول في الحرس الوطني ،
المصدر : الخليج 365
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