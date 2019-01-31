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شارك حرس الحدود في بطولة الاتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية للعام الحالي ١٤٤٠هـ على أسلحة ضغط الهواء في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض ضمن مسابقة (بندقية ضغط الهواء) للدرجة الأولى.
وحصل الرامي الرقيب أول عبدالله مسحل العتيبي على المركز الأول والميدالية الذهبية كما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي العريف سعد أحمد المالكي، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي العريف علي جده عقدي.
وحظي فريق حرس الحدود المشارك بالبطولة بمتابعة مستمرة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وإشراف نخبة من المدربين والإداريين.
مشاركة "حرس الحدود" في بطولة الاتحاد السعودي للرمايةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
شارك حرس الحدود في بطولة الاتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية للعام الحالي ١٤٤٠هـ على أسلحة ضغط الهواء في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض ضمن مسابقة (بندقية ضغط الهواء) للدرجة الأولى.
وحصل الرامي الرقيب أول عبدالله مسحل العتيبي على المركز الأول والميدالية الذهبية كما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي العريف سعد أحمد المالكي، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي العريف علي جده عقدي.
وحظي فريق حرس الحدود المشارك بالبطولة بمتابعة مستمرة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وإشراف نخبة من المدربين والإداريين.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
10:29 PM
ضمن مسابقة "بندقية ضغط الهواء" للدرجة الأولى
شارك حرس الحدود في بطولة الاتحاد السعودي للرماية للقطاعات العسكرية للعام الحالي ١٤٤٠هـ على أسلحة ضغط الهواء في ميادين الرماية بالأمن العام في الرياض ضمن مسابقة (بندقية ضغط الهواء) للدرجة الأولى.
وحصل الرامي الرقيب أول عبدالله مسحل العتيبي على المركز الأول والميدالية الذهبية كما حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية الرامي العريف سعد أحمد المالكي، وحصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية الرامي العريف علي جده عقدي.
وحظي فريق حرس الحدود المشارك بالبطولة بمتابعة مستمرة من مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي، وإشراف نخبة من المدربين والإداريين.
، مشاركة "حرس الحدود" في بطولة الاتحاد السعودي للرماية ،
المصدر : الخليج 365
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