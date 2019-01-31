محمد بن مسعود - الدمام - قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقديم واجب العزاء في وفاة والد الشيخ بندر بن محمد المطيري مدير عام إدارة القضايا بالرئاسة، وذلك بمنزلهم بالرياض، بحضور مستشار الرئيس العام د عثمان بن ناصر العثمان، ومدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين، وعدد من أصحاب رؤساء وأعضاء. رئيس الأمر بالمعروف يعزي في وفاة والد "المطيري" صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31 قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقديم واجب العزاء في وفاة والد الشيخ بندر بن محمد المطيري مدير عام إدارة القضايا بالرئاسة، وذلك بمنزلهم بالرياض، بحضور مستشار الرئيس العام د عثمان بن ناصر العثمان، ومدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين، وعدد من أصحاب رؤساء وأعضاء. 31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440 10:18 PM قام الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتقديم واجب العزاء في وفاة والد الشيخ بندر بن محمد المطيري مدير عام إدارة القضايا بالرئاسة، وذلك بمنزلهم بالرياض، بحضور مستشار الرئيس العام د عثمان بن ناصر العثمان، ومدير عام فرع منطقة الرياض الشيخ ماجد الحسين، وعدد من أصحاب رؤساء وأعضاء. ، رئيس الأمر بالمعروف يعزي في وفاة والد "المطيري" ،

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