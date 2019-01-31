، مدير عام "هيئة الرياض" يفتتح المعرض الدائم بمكتب هيئة الصفرات ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور محافظ ثادق وعددٍ من الأعيان والوجهاء وكبار المسؤولين

دشن مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، المعرض التوجيهي الدائم بمكتب هيئة الصفرات، بحضور محافظ ثادق سعد بن محمد المعمر، ورئيس مركز الصفرات الإداري، عبدالله بن إبراهيم السلامة، ورئيس هيئة محافظة ثادق، الشيخ إبراهيم الفارس، ورئيس مكتب هيئة الصفرات، الشيخ محمد بن هادي كعبي، وأعيان ووجهاء الصفرات.

وفي السياق ذاته، قام الشيخ الحسين بزيارة لمركز الصفرات الإداري، بحضور محافظ ثادق ومسؤولي الجهات الأمنية والحكومية وجمع من المواطنين.

وبيّن فضيلته أهمية ودور التوعية والتوجيه من خلال المعارض الدائمة والمتنقلة في بيان دور الهيئة في خدمة الدين، وتعزيز الأمن والتحذير من الفرق الضالة، والحث على القيم الصالحة في المجتمع.

وأكد حرص الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، على رفع مستوى أداء عمل الهيئة في الجانب الوقائي، وعبر النصح والإرشاد، وتعزيز الدور التوعوي والتوجيهي.

وبيَّن أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه كريم من "السند"، للوقوف على متطلبات العمل الميداني والتوعوي وتطويره، للارتقاء بمستوى أدائه، بما يواكب تطلعات ولاة الأمر- أيدهم الله-.