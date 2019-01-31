، الانضباط توقف رئيس النصر مباراتين وتغرمه مليون ريال وترفض احتجاج نادي القادسية ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الإيقاف والغرامة ورفض الدعوى وطالت رئيس نادي النصر ونادي القادسية إضافة إلى لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله ولاعب القادسية أحمد يوسف زين وجاءت على النحو التالي:
إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.
ورفضت اللجنة دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله، وإلزام اللاعب دفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
كما رفضت اللجنة احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد وقد أوقفت لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
وتم رفض احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.
الانضباط توقف رئيس النصر مباراتين وتغرمه مليون ريال وترفض احتجاج نادي القادسيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الإيقاف والغرامة ورفض الدعوى وطالت رئيس نادي النصر ونادي القادسية إضافة إلى لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله ولاعب القادسية أحمد يوسف زين وجاءت على النحو التالي:
إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.
ورفضت اللجنة دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله، وإلزام اللاعب دفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
كما رفضت اللجنة احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد وقد أوقفت لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
وتم رفض احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
10:15 PM
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم عدة قرارات انضباطية تراوحت ما بين الإيقاف والغرامة ورفض الدعوى وطالت رئيس نادي النصر ونادي القادسية إضافة إلى لاعب النصر عبدالرزاق حمد الله ولاعب القادسية أحمد يوسف زين وجاءت على النحو التالي:
إيقاف رئيس نادي النصر سعود آل سويلم مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (1.000.000) ريال، وتمديد مدة الإيقاف إلى حين دفع كامل المبلغ.
ورفضت اللجنة دعوى نادي النصر بشأن طلب إلغاء الإنذار الذي أبرزه الحكم للاعبه عبدالرزاق حمد الله، وإلزام اللاعب دفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
كما رفضت اللجنة احتجاج نادي القادسية على نادي الفتح بخصوص أهلية اللاعب محمد الفهيد وقد أوقفت لاعب نادي القادسية أحمد يوسف زين مباراتين، وإلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20.000) ريال.
وتم رفض احتجاج نادي ضمك على نادي المجزل بخصوص مشاركة اللاعب عبدالرحمن السعيد.
، الانضباط توقف رئيس النصر مباراتين وتغرمه مليون ريال وترفض احتجاج نادي القادسية ،
المصدر : الخليج 365
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