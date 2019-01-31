، "ترامب": سنسحب قواتنا من أفغانستان عند التوصل لاتفاق سلام ،

محمد بن مسعود - الدمام - "زاد" أشار إلى أن واشنطن و"طالبان" وضعتا خطوطه العريضة

ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم (الخميس)، أنه سيسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذا جرى التوصل إلى اتفاق سلام لإنهاء الحرب الدائرة هناك منذ 17 عاما، بحسب ما أفادت "رويترز".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص زلماي خليل زاد قد أشار الاثنين الماضي، إلى أن الولايات المتحدة وحركة طالبان وضعتا الخطوط العريضة لاتفاق سلام، لكن لم تظهر مؤشرات على أن الحركة قبلت مطالب أميركية رئيسة.