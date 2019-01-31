، متاحف ومناطق ترفيهية وتجارية و36 ألف فرصة عمل.. "جدة داون تاون" العملاق القادم ،

محمد بن مسعود - الدمام - يتكلف إنشاء المشروع ما يقارب 18 مليار ريال.. وينطلق في مارس القادم

ينطلق تنفيذ المشروع العملاق "جدة داون تاون" نهاية شهر مارس المقبل في غرب مدينة جدة لتحويلها إلى منطقة حيوية ووجهة سياحية وسكنية وتجارية على مساحة تصل إلى 5 ملايين متر مربع تتسع لأكثر من 58 ألف نسمة.

وفي التفاصيل، تتوزع مساحة المشروع على أكثر من 12 ألف وحدة سكنية تمثل 42% من مساحة المشروع والمنطقة الترفيهية تمثل 35% والمناطق المكتبية 12% ومنطقة الضيافة 11% من مساحة المشروع.

ويشمل مشروع "جدة داون تاون" الذي تبلغ تكلفة إنشائه ما يصل إلى 18 مليار ريال، على منطقة متاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية ومنطقة مركزية لأنشطة الأعمال والابتكار ومنطقة للنشاطات التجارية والتسوق ومنطقة الحدائق والمتنزهات الترفيهية والنشاطات الرياضية ومنطقة للضيافة والفنادق والمنتجعات ومنطقة الشاطئ والنشاطات البحرية والتنزه ومرسى للقوارب واليخوت الخاصة.

ووفقاً للتخطيط يتوقع أن يتم وضع حجر الأساس نهاية شهر مارس المقبل وافتتاح المرحلة الأولى منه في الربع الأخير من عام 2022، على أن ينتهي المشروع بشكل كامل خلال 10 سنوات.

ويساهم مشروع " جدة داون تاون " الذي يأتي ضمن رؤية المملكة 2030، في توفير ما يقارب 36 ألف فرصة عمل للسعوديين من الجنسين.

ويدعم هذا المشروع العملاق مدينة جدة لتصبح واحدة من ضمن أفضل 100 مدينة على مستوى العالم.