، أخضر التايكوندو يخوض الصراع الدولي بالفجيرة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق غدًا .. بمشاركة 938 لاعبًا ولاعبة 72 دولة

تنطلق غدًا الجمعة، غرة فبراير، بطولة الفجيرة الدولية للتايكوندو المصنفة G1 بمشاركة العديد من المنتخبات المتقدمة باللعبة لعل أبرزها (كازاخستان - أوزبكستان - المغرب - الأردن - البحرين - الإمارات – مصر- السويد - إيرلندا - أوكرنيا).

ومن المنتظر أن تشهد البطولة تنافسًا قويًا التي يشارك فيها أكثر من (938 )لاعبًا ولاعبة يمثلون (72 ) دولة من مختلف قارات العالم، وتم منحها التصنيف (Gr) الذي يعد من التصنيفات الدولية العالية منافسة قوية بين اللاعبين، حيث يحصل الفائزون بالمراكز الأولى في كل وزن بنقاط تصنيفية مضاعفة تمكنهم من المشاركة في بطولتي (جراند بركس) وبطولة العالم، ويتم منحهم (10) نقاط، فيما ينال أصحاب المراكز الثانية على (6) نقاط والمراكز الثالثة على (3،25) نقطة.

ويدخل المنتخب السعودي الصراع بـ15 لاعبًا من مختلف الدرجات السنية ويشرف فنيًا المدربان الوطنيان الكابتن محمد سعد القحطاني والكابتن فهد الدويسان، ويساعدهما الكابتن مبارك الدوسري، ويرأس الوفد عضو مجلس الإدارة، محمد الوبران وأمين عام الاتحاد سامي الطلب، وإداري المنتخب محمد الشهري.

والهدف من المشاركة رفع تصنيف اللاعبين دوليًا والاستعداد للبطولات العالمية وتصفيات الألعاب الأولمبية المؤهلة لأولمبياد طوكيو، وبعد أن يختتم الأخضر السعودي المشاركة في بطولة الفجيرة، سيتوجه لنيجيريا لخوض غمار البطولة الدولية G1 بالمنتخب الأول.