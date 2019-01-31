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محمد بن مسعود - الدمام - قلّد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف العقيد عبد ربه بن عبد الرزاق العتيبي، بمكتبه اليوم؛ عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف رتبهم الجديدة بعد صدور قرار معالي مدير الأمن العام بترقيتهم.
فيما هنّأ العقيد "العتيبي" المترقّين، كما نقل لهم تحيات وتبريكات اللواء عبد العزيز بن زيد آل مسعد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، فيما عبّر المترقون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين أنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.
ترقية عدد من أفراد دوريات أمن الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-01-31
قلّد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف العقيد عبد ربه بن عبد الرزاق العتيبي، بمكتبه اليوم؛ عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف رتبهم الجديدة بعد صدور قرار معالي مدير الأمن العام بترقيتهم.
فيما هنّأ العقيد "العتيبي" المترقّين، كما نقل لهم تحيات وتبريكات اللواء عبد العزيز بن زيد آل مسعد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، فيما عبّر المترقون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين أنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.
31 يناير 2019 - 25 جمادى الأول 1440
09:47 PM
قلّد مدير إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف العقيد عبد ربه بن عبد الرزاق العتيبي، بمكتبه اليوم؛ عدداً من منسوبي إدارة دوريات الأمن بمحافظة الطائف رتبهم الجديدة بعد صدور قرار معالي مدير الأمن العام بترقيتهم.
فيما هنّأ العقيد "العتيبي" المترقّين، كما نقل لهم تحيات وتبريكات اللواء عبد العزيز بن زيد آل مسعد مدير الإدارة العامة لدوريات الأمن، فيما عبّر المترقون عن شكرهم وامتنانهم، مؤكدين أنها ستكون دافعًا لهم لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.
، ترقية عدد من أفراد دوريات أمن الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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