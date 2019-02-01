

هزت مواقع التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، قضية زواج شديدة الغرابة انتهت بالطلاق بعد عقد القران بعدة دقائق، وذلك بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية لـ” صحيفة ديوان الكويت” على موقع تويتر.

ونقلت الصحيفة نصًا :”أسرع قضية طلاق في العام 2019 .. بعد انتهائهم من إتمام العقد خرجت الزوجة من الباب فتعثرت وسمعت زوجها يقول “ثول” فرجعت للقاضي وأصرت على فسخ العقد”.

وفي التفاصيل وبعد أن انتهى عروسان كويتيان من إتمام عقد الزواج ولما همت العروس بالخروج من باب المحكمة تعثرت وكادت تسقط أرضًا، واذ بها تفاجأ بعريسها يقول لها “غبية” فعادت على الفور الى القاضي وأصرت على فسخ العقد وطلب الطلاق!.



كانت هذه تفاصيل خبر قصة “طلاق” انتهت بعد عقد القران بـ3 دقائق .. والسبب مفاجأة ! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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