‪ بالصور.. وزير البلديات يتفقد مراقبة الطرق وتصريف السيول بأمانة الرياض

تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وحدة التحكم المركزية بمركز المراقبة والتحكم بأمانة الرياض ومهامه في مراقبة الطرق، وتصريف السيول ومراقبة الإنارة، والتحكم آليًا بشبكتها.

جاء ذلك، خلال تفقد القصبي مقر الإدارة العامة للتشغيل والصيانة بأمانة منطقة الرياض، ومشروعات أمانة المنطقة، ومركز خدمات أمانة منطقة الرياض 940، ومركز التحكم والمراقبة بالأمانة؛ حيث التقى الوزير المكلف، أمين منطقة الرياض، المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس، ومسؤولي الأمانة.

وأجرى القصبي جولة في معرض لمشروعات الأمانة الحالية، ومنجزاتها في مجالات الطرق والجسور والأنفاق، ومشروعات تصريف السيول والحدائق والساحات البلدية، والبراحات والمراكز الإدارية، ومشروع وادي السلي والواحات المتخصصة والنظافة، إضافة إلى جهود بلديات الرياض في الخدمات التنموية .

كما تفقد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، مركز التحكم والمراقبة في الأمانة، واستمع إلى شرح مفصَّل لما يحتويه المركز من تقنيات تتضمن أحدث ما تم التواصل إليه في مجال تقنية المراقبة، من خلال كاميرات الرصد الحديثة وأجهزة التحكم المتطورة، والدور الذي يقوم به كل قسم.

كما اطَّلع الوزير على الآلية المتبعة لفحص وتقييم الطرق، من خلال استخدام معدة تعمل عبر ثلاثة أنظمة على نظام مسح تصويري رقمي ثلاثي الأبعاد؛ وذلك بهدف تقييم عناصر الطرق باستخدام تقنية الليزر والمسح الضوئي.

وتفقد الدكتور القصبي- بعد ذلك- مركز أمانة منطقة الرياض «940»؛ حيث استمع إلى شرحٍ وافٍ عما يقدمه المركز من خدمات مختلفة؛ لاستقبال ومعالجة جميع البلاغات التي يتلقاها من المواطنين في المدينة، ومحافظات المنطقة، من خلال وسائل الاتصال المتنوعة؛ حيث يستقبل الرقم الموحد «940» كل البلاغات والشكاوى والاقتراحات المتعلقة بالخدمات البلدية، وتوصيلها إلى الجهة التنفيذية.

كان القصبي، قد أصدر عدة قرارات إدارية في 14 يناير الجاري، تقضي بتكليف قيادات بلدية عليا في ديوان الوزارة، تماشيًا مع أهمية المرحلة الحالية، وضرورة مضاعفة الجهود لتطوير العمل البلدي والارتقاء به، تلبيةً لتطلعات جميع المستفيدين من خدماته.

وشملت القرارات، تعيين ثلاثة وكلاء جدد للوزارة، وهم الدكتور خالد بن محمد الجماز بمهام وكيل الوزارة للشؤون الفنية، وخالد بن محمد الدغيثر بمهام وكيل الوزارة للتخطيط والبرامج، وسليمان بن حمد البطحي بمهام وكيل الوزارة للشؤون البلدية، وكذلك تكليف الدكتور عبدالقادر بن عثمان أمير، مستشارًا بمكتب الوزير.

وشدَّد الدكتور ماجد القصبي على الوكلاء الجدد، بتزويده بخطط الـ100 يوم الأولى، ومنهجية عمل الوكالة في إنجاز أهم الأولويات والمكاسب السريعة، ومؤشرات قياس كفاءة الأداء، وإيجاد آلية مؤسسية للتواصل مع منسوبي الوكالة، إضافة إلى تعزيز الشراكة مع مختلف قطاعات الوزارة، وشركاء الوزارة من مواطنين ومقيمين ومستثمرين، مع تقديم مقترحاتهم لتطوير الخدمات البلدية المختلفة.