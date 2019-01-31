اللجنة الاجتماعية بحي بدر تُكرم  فواز الحربي

كرمت اللجنة الاجتماعية بحيي بدر والشفا بمدينة الرياض، فواز بن سليمان الحربي، نظير ما قدمه من جهود ودعم لأعمال اللجنة في مجال التطوع والإعلام.

وقال رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع: «إن اللجنة تحرص دائمًا لجذب المتطوعين والمتعاونين من الحي وأبنائه، وأصحاب المبادرات التطوعية، ضمن منظومة وآلية معتمدة من إدارة اللجنة، مستمدة توجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية؛ لتقديم برامج وانشطة تخدم أبناء الحي».

وتابع آل شايع: «أن الحربي يعتبر من الكوادر الوطنية التي قدمت العديد من الخدمات للجنة من أعمال تطوعية وإعلامية كان لها الأثر الإيجابي لعمل اللجنة».

واختتم آل شايع بأنه سيكون خلال الفترة المقبلة فتح باب التطوع للعموم في أعمال اللجنة وبرامجها وأنشطتها مستمدة تلك المبادرة من رؤية المملكة ٢٠٣٠ الداعمة لمثل هذه المبادرات.

ونظمت لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية، نوفمبر الماضي، بحيي بدر والشفا ممثلة بفريق #مشاة_اجتماعية، بالشراكة مع مجموعة مشاة الرياض التطوعية أمس مبادرة (أحياؤنا تمشي).

وتأتي هذه الفعالية استمرارًا لتفعيل اتفاقية الشراكة المجتمعية بين اللجنة ومشاة الرياض، وكانت أولى ثمارها إنشاء فريق مشاة حيي بدر والشفا، الذي يشارك فيه سكان الحي والأحياء المجاورة، بهدف نشر ثقافة المشي، من خلال ممارسة المشي الجماعي مرتين أسبوعيًّا في جو صحي وتحفيزي وحماسي.

وأوضح رئيس اللجنة صالح بن مبارك آل شايع أن اللجنة تحرص على تنويع نشاطاتها، ومن ضمنها النشاط الرياضي الصحي، مشيرًا إلى مشاركة ١١٠ من المشاة لجميع الأعمار بهذه الفعالية، مؤكدًا أن اللجنة، وستواصل دعمها للفرق التطوعية.

وأفاد المدير التنفيذي لمشاة الرياض عبدالمحسن الرسيني بأن هذه الفعالية تحقق أهداف الفريق والتي تتلخص في ايجاد بيئة تحفز على ممارسة المشي اليومي والتوعية بأهميته واستثمار إجازة نهاية الأسبوع؛ لتحقيق الوصول الى رؤية مشاة الرياض (سكان الرياض يمشون)، كما تقدم بالشكر للجنة التنمية الاجتماعية بحيي بدر والشفا على تعاونهم لتنظيم هذه الفعالية.

من جانبه أوضح أحد مؤسسي مشاة الرياض المشرف على مبادرة #مشاة_السعودية الدكتور صالح الأنصاري أهمية هذه المبادرة تأتي في إطار #تعزيز_الصحة ومكافحة الأمراض المزمنة، مؤكدًا أن إطلاق مبادرة #أحياؤنا_تمشي؛ يهدف إلى تشجيع مزيد من سكان الأحياء على تكوين مجموعات المشي التطوعية على غرار المجموعات المنتشرة في قرى ومراكز ومحافظات ومدن المملكة.