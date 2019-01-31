بالصور.. مساعد المدير العام للشؤون التعليمية يرعى حفل مركز الخدمات الكشفية

اختتم مركز الخدمات الكشفية بمنتزه الفيفا بمحافظة وادي الفرع بالمدينة المنورة، فعالياته، بحضور مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، الدكتور خالد الوسيدي.

حضر حفل الختام مدير مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع، حامد عليثة العمري، والعديد من رؤساء الدوائر الحكومية والمشرفين التربويين، وقادة المدارس والمعلمين وأعيان المحافظة.

وكان مركز الخدمات الكشفية، قد واصل على مدار نحو 45 يومًا من الفعاليات، تقديم خدماته للزوار والمتنزهين، وأهالي محافظة وادي الفرع، والتي تضمنت تنظيم دوري طائرة عام، ودوري طائرة خاص للمرحلة الثانوية، والعديد من المسابقات الثقافية المتنوعة .

وكرَّم مساعد المدير العام للشؤون التعليمية، مدرسة الطفيل بن النعمان الثانوية؛ لتحقيق طلابها لقب بطولة مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع في دوري كرة الطائرة للمرحلة الثانوية، كما كرّم فريق التعاون بطل بطولة مكتب التعليم العام بمحافظة وادي الفرع في دوري كرة الطائرة العام ، فضلًا عن تكريمه الفائزين بالمسابقات الثقافية، والقيادات التربوية التي تقوم بالإشراف على مركز الخدمات الكشفية .

وثمّن الدكتور خالد الوسيدي، في ختام الفعاليات، الجهود التي يبذلها مكتب التعليم بمحافظة وادي الفرع، بقيادة حامد بن عليثة العمري وفريق العمل، متمنيًا لهم دوام التوفيق.

وتشمل الخطط الجاري تنفيذها في مجال التعليم الكشفي، إثراء قدرات الطلاب في التحلي بالصبر، وتحمل المسؤولية ومصاعب الحياة، بالإضافة إلى الدور الذي يقدمه الكشافة، وتوعية المشاركين في مختلف المهرجانات والفعاليات، بتعريفهم بمناخ وجغرافية جميع مناطق المملكة، في إطار تعزيز قيم الانتماء.

يذكر أن الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة، تواصل جهودها في تعليم الطلاب والطالبات في أكثر من 1700 مدرسة، تشمل مدارس التعليم العام، ومراكز تعليم الكبار ومحو الأمية، ومدارس تحفيظ القرآن الكريم، ومعاهد التربية الخاصة ورياض الأطفال، التي يدرس فيها ما يقارب 400 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.

وتشمل التوجيهات التي تقدمها الإدارة إلى جميع قادة العمل التربوي بالمنطقة، من مساعدين ومديري ومديرات مكاتب التعليم ومديري الإدارات؛ بضرورة العمل الجاد، وذلك من خلال تكثيف الجولات الميدانية على جميع المدارس، بهدف الاطلاع على جاهزيتها وأداء دورها بشكل جيد للطلاب والطالبات.