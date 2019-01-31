‪   «القضيبي».. معلمة سعودية نقلت التجربة الكندية إلى البكيرية

استعرضت المعلمة نورة بنت سليمان القضيبي، من مجمع تحفيظ القرآن بالبكيرية، تجربتها في المدارس بدولة كندا.

جاء ذلك خلال دورة تدريبية عقدتها «القضيبي» على مدار يومين، إحداها في المدرسة الثانوية الأولى بالبكيرية، والثانية في مدرسة الابتدائية الأولى بالهلالية، وذلك تحت عنوان «نقل الأثر من خلال المعايشة في المدارس الكندية».

استهلت المعلمة نورة بنت سليمان القضيبي، الدورة بالترحيب بالحاضرات من منسوبات تلك المدارس، ثم أوضحت أن الهدف من هذه الدورة يأتي في سياق تحقيق رؤية المملكة 2030، وتلبية لسعي ورغبة وزارة التعليم في تطوير مهارات منسوبيها في المجالات التقنية والمهنية.

وبعد ذلك، قدَّمت المعلمة القضيبي، عرضًا عن تجربتها، موضحة فيها عددًا من التجارب المطبقة في الميدان والمنقولة من التجربة الكندية.

ومن أهم التجارب التي نقلتها «القضيبي» مشروع الفصول المقلوبة، والمعلم البديل، وتقسيم الطالبات على حسب قدراتهم التعليمية، وتطبيق التقنية في العملية التعليمية.

وتخلل الدورة التي قدَّمتها «القضيبي» عرض فيديو عن مهارات القرن الواحد والعشرين، بالإضافة لفيديو يتحدث عن خلاصة التجربة بعد انتهاء المعايشة التي قامت بها.

واختتمت «القضيبي» الدورة التي قدمتها لمنسوبات تلك المدارس، بتقديم الشكر لإدارة تعليم البكيرية، ممثلةً بمركز التدريب التربوي والابتعاث النسائي على إتاحتهم لها المجال بعقد هذه الدورة، وشكرت كذلك إدارتي المدرستين على تهيئة أماكن مناسبة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة.