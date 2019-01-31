بالفيديو... ماذا ارتدت ماريا كاري في حفلها الأول بالسعودية

انطلق أول حفل لمطربة البوب الأمريكي، ماريا كاري، في المملكة العربية السعودية ، وذلك في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة.

وارتدت ماريا كاري في الحفل، فستان أسود اللون براق، اتسم بالاحتشام، ولم يبرز أي مفاتن لجسدها، عكس ظهورها في حفلاتها بالولايات المتحدة، وبجولاتها الغنائية حول العالم.

وتداول نشطاء فيديوهات للحظة صعود ماريا كاري على المسرح، والتي بدأت حفلها بالغناء مباشرة، دون إجراء حوار ودي مع الجمهور.

وقوبلت ماريا كاري بعاصفة من التصفيق، فور ظهورها على خشبة المسرح.

وكانت مدينة الملك عبد الله الاقتصادية في جدة، أعلنت قبل أسبوع عبر حسابها على "تويتر"، عن أن حفل ماريا كاري سيقام في نهاية شهر يناير/كانون الثاني، وتحديدا اليوم الخميس 31 يناير/كانون الثاني، وذلك في أمسية فنية ضمن فعاليات البطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف.

وجاء في تغريدة لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية: "ولأول مرة في المملكة، وفي إحدى الأمسيات الفنية في منطقة الترفيه.. الفنانة العالمية ماريا كاري، وذلك ضمن الفعاليات المصاحبة للبطولة السعودية الدولية لمحترفي الغولف في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية (كيك).

وقوبل حفل ماريا كاري الأول في السعودية، بمطالب من ناشطين بإلغائه، بعدما اعتبروا أن حفلها هو محاولة من جانب الحكومة لتلميع صورتها، بعد مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي في 2 أكتوبر/ تشرين الأول بداخل القنصلية السعودية في اسطنبول، ولكن رفضت كاري هذه الدعوات، مبرزة أسبابها لوكالة "أسوشيتد برس".