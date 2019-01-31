السعودية اليوم / " مهرجان المناطيد " يمنح زواره فرصة مشاهدة كنوز العلا وآثارها من السماء



المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

يمنح " مهرجان المناطيد " بمحافظة العلا ، زواره فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد ، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات "شتاء طنطورة " الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية .

ويعد "مهرجان المناطيد " الذي يقام لأول مرة في العلا خلال الفترة من 26 جمادى الأولى وحتى 4 جمادى الآخرة الموافق 1 إلى 9 فبراير المقبل ، فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم ، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.

// انتهى //

22:29ت م

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المدينة المنورة 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسيمنح " مهرجان المناطيد " بمحافظة العلا ، زواره فرصة مشاهدة عجائب العلا وكنوزها من السماء من منظور جديد ، ضمن برامج وأنشطة وفعاليات "شتاء طنطورة " الثقافية والفنية والرياضية والطبيعية .ويعد "مهرجان المناطيد " الذي يقام لأول مرة في العلا خلال الفترة من 26 جمادى الأولى وحتى 4 جمادى الآخرة الموافق 1 إلى 9 فبراير المقبل ، فرصة لمشاهدة كنوز العلا الأثرية والبلدة القديمة وما حولها من معالم ، من خلال المناطيد التي تتزين بها سماء المحافظة مُشكّلة لوحة فنية زاهية.// انتهى //22:29ت م0247

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