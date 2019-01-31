السعودية اليوم / حرم سمو محافظ الأحساء تكرم ٥٥٧ طالبة متفوقة بتعليم المحافظة



الأحساء 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

كرمت حرم سمو محافظ الأحساء العنود بنت محمد آل الشيخ ، ٥٥٧ طالبة متفوقة في الصفين الثالث متوسط والثالث الثانوي الحاصلات على نسبة ١٠٠ بالمائة، خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالأحساء مساء اليوم ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي، وعدد من منسوبات التعليم وذلك في القاعة الكبرى في جامعة الملك فيصل بالهفوف.

وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الأحساء ابتسام الدريويش، أن حفل التكريم شمل طالبات التعليم العام والأهلي ومعاهد التربية الخاصة وتعليم الكبار وتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى تكريم الفائزات بالمنافسات الوطنية من منسوبات التعليم .

// انتهى //

22:18ت م

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الأحساء 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسكرمت حرم سمو محافظ الأحساء العنود بنت محمد آل الشيخ ، ٥٥٧ طالبة متفوقة في الصفين الثالث متوسط والثالث الثانوي الحاصلات على نسبة ١٠٠ بالمائة، خلال الحفل الذي نظمته الإدارة العامة للتعليم بالأحساء مساء اليوم ، بحضور المساعدة للشؤون التعليمية خلود بنت صالح الكليبي، وعدد من منسوبات التعليم وذلك في القاعة الكبرى في جامعة الملك فيصل بالهفوف.وأوضحت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم الأحساء ابتسام الدريويش، أن حفل التكريم شمل طالبات التعليم العام والأهلي ومعاهد التربية الخاصة وتعليم الكبار وتحفيظ القرآن الكريم، إضافة إلى تكريم الفائزات بالمنافسات الوطنية من منسوبات التعليم .// انتهى //22:18ت م0245

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