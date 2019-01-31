السعودية اليوم / عاصفة قطبية تضرب الغرب الأوسط وشمال شرق أمريكا ووفاة 12 شخصًا نتيجة الطقس القاسي



واشنطن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واس

قالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الخميس إن العاصفة القطبية التي تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي، اتسعت مسببة برودة قياسية ووفاة 12 شخصا على الأقل، باتجاه الشرق مما أدى إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة.

وتتوقع الهيئة أن يصبح الطقس أكثر دفئا بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بينما يواجه السكان بردًا قارسًا ورياحًا عاتية وانخفاضًا في درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر.

وحذر خبراء الأرصاد من أن درجات الحرارة في مينيسوتا وشمال ميشيجان ستنخفض إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر لليوم, ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في أجزاء من نورث داكوتا 34 تحت الصفر.

وتحركت الموجة الباردة شرقًا لتواجه ولايات بينها ماساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا برودة قارسة وانخفضت في بوسطن إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.

وقالت هيئة الأرصاد إن الغرب الأوسط والشمال الشرقي لم يشهدا مثل هذه العاصفة القطبية منذ أكثر من 20 عامًا.

//انتهى//

22:12ت م

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واشنطن 25 جمادى الأولى 1440 هـ الموافق 31 يناير 2019 م واسقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية اليوم الخميس إن العاصفة القطبية التي تجتاح الغرب الأوسط الأمريكي، اتسعت مسببة برودة قياسية ووفاة 12 شخصا على الأقل، باتجاه الشرق مما أدى إلى انخفاض شديد في درجات الحرارة في شمال شرق الولايات المتحدة.وتتوقع الهيئة أن يصبح الطقس أكثر دفئا بحلول مطلع الأسبوع المقبل، بينما يواجه السكان بردًا قارسًا ورياحًا عاتية وانخفاضًا في درجات الحرارة تصل إلى 34 درجة مئوية تحت الصفر.وحذر خبراء الأرصاد من أن درجات الحرارة في مينيسوتا وشمال ميشيجان ستنخفض إلى 29 درجة مئوية تحت الصفر لليوم, ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة في أجزاء من نورث داكوتا 34 تحت الصفر.وتحركت الموجة الباردة شرقًا لتواجه ولايات بينها ماساتشوستس ونيويورك وبنسلفانيا برودة قارسة وانخفضت في بوسطن إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر.وقالت هيئة الأرصاد إن الغرب الأوسط والشمال الشرقي لم يشهدا مثل هذه العاصفة القطبية منذ أكثر من 20 عامًا.//انتهى//22:12ت م0242

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