شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس 31 يناير 2019.. بعد ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل
الخليج 365- بالرغم من تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، إلا أن الريال السعودي حافظ على استقراره أمام العملات الرئيسية اليوم.
سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية:
جنية استرليني 4.9298
دولار أمريكي 3.7500
فرنك سويسري 3.7690
يورو 4.2806
ين ياباني 0.0343
وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1443 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2% عند 108.86 ين.
وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% عند 1.3102 دولار، في حين استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9941 فرنك.
وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.540.
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