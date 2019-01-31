شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي أمام العملات الرئيسية اليوم الخميس 31 يناير 2019.. بعد ارتفاع الدولار والان مع التفاصيل

الخليج 365- بالرغم من تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، إلا أن الريال السعودي حافظ على استقراره أمام العملات الرئيسية اليوم.

سعر الريال أمام العملات الأجنبية الرئيسية: جنية استرليني 4.9298 دولار أمريكي 3.7500 فرنك سويسري 3.7690 يورو 4.2806 ين ياباني 0.0343

وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار أمام اليورو بنحو 0.3% إلى 1.1443 دولار، كما زاد أمام الين بنسبة 0.2% عند 108.86 ين.

وارتفعت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 0.1% عند 1.3102 دولار، في حين استقرت أمام الفرنك السويسري عند 0.9941 فرنك.

وخلال تلك الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.2% إلى 95.540.