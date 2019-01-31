شكرا لقرائتكم خبر عن تأهل طالبتين من جازان للمشاركة في «قيادة الطلبة» والان نبدء بالتفاصيل

تأهلت طالبتان من الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان للمشاركة في المؤتمر العلمي 12 بقيادة الطلبة، الذي تستضيفه الإدارة العامة ‫للتعليم بالمنطقة الشرقية خلال الفترة 15 - 16 / 6 / 1440هـ.

وعبر مدير عام تعليم جازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس عن اعتزازه بتأهل الطالبتين وجدان حسن علي هزازي من مدرسة الثانوية الثانية بصامطة بمشاركتها ببحث عن "مستوى وعي مواطني منطقة جازان بأهمية الطاقة المتجددة" في مجال "الطاقة المتجددة".

فيما تشارك الطالبة دلع بنت جابر محمد مدخلي من مدرسة ابتدائية الركوبة ببحث بعنوان "مدى الثأثير السلبي للطاقة الحالية على البيئة ودور رؤية المملكة 2030 في حل مشاكلها " في مجال "الطاقة التقليدية أو المستنفذة".