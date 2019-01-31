شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث العلاقات مع سفير روسيا والان نبدء بالتفاصيل

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف.

وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل بن سراج مرداد.