شكرا لقرائتكم خبر عن مستودع بالقطيف تستغله عمالة بتزوير تواريخ صلاحية الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

داهمت وزارة التجارة، بمساندة الجهات الأمنية مستودع في القطيف يستغله 14 عامل مخالف في تزوير تواريخ الدواجن منتهية الصلاحية قبل توزيعها في الأسواق من جديد.

وأسفرت المداهمة عن ضبط 7,043 دجاجة بدون تواريخ صلاحية وعلامات تجارية و 11 ألف كيلو من أصناف الدجاج مجهولة المصدر