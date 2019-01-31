شكرا لقرائتكم خبر عن 8 منشآت نسائية تجتاز الاشتراطات البلدية والصحية في الخبر والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت إدارة الخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر عن أسماء المنشآت التي حصلت على جائزة الجودة، بعد مرور عام على إطلاق الجائزة، حيث تمكنت 8 منشآت نسائية من تطبيق معايير صحة البيئة دون تسجيل مخالفات، وكرمت الإدارة مجموعة من رائدات الأعمال في المنطقة عملن خلال أعوام طويلة في قطاعات مختلفة، وذلك بهدف تحفيز العمل الاستثماري ضمن معايير واشتراطات البلدية.

واستعرضت مساعد رئيس بلدية محافظة الخبر لتقنية المعلومات إيمان الغامدي الدور التنموي لعمل المنشآت من خلال الدور التوعوي والرقابي لإنجازات ومهام القسم النسوي، وأوضحت أن الهدف من الاجتماع ترسيخ الجهود، والتأكيد على دور البلدية في دعم المنشآت، وتقديم أفضل الخدمات البلدية والبيئية؛ لتحقيق التميز التنموي، موضحة أن الإدارة العامة للخدمات النسائية في بلدية محافظة الخبر دورها الرئيسي ضبط المخالفات والتوعية البيئية والحد من انتشار العشوائية؛ لتكوين صورة نمطية وقدوة تنموية، وأن الحملات اليومية والعمل الميداني لا تهدف إلى ضبط المخالفات وإنما بث الوعي والتعريف بكيفية تجاوز المخالفات، وتطوير العمل في المنشآت النسائية، التي نتطلع لأن تكون نموذجية تقدم صورة حضارية، تواكب خطط التحول الوطني استثماريًا وبيئيًا، والهدف هو الارتقاء والتطوير. وتمكنت المنشآت الفائزة في جائزة الجودة من الحصول على الفئة الممتازة، بعد الترشح للمسابقة وذلك بتقييم من لجنة الجائزة التي أشرفت على ذلك، وبعد المتابعة لكامل المتطلبات الإجرائية وتطبيق النظام والجودة في العمل الذي قدمته صاحبة المنشأة، أقرت لجنة الجائزة بمنحها الشهادة.

وكشف تقرير تم عرضه ضمن فقرات الحفل عن تنفيذ 1595 زيارة لمشرفات وموظفات القسم، وجولات ميدانية قارب عددها 172 جولة، حيث تم خلالها توجيه 424 إنذارا وضبط 310 مواد منتهية الصلاحية، و83 مادة مجهولة المصدر، فيما بلغ عدد المخالفات 576، كما تلقت الإدارة 17 بلاغا بسبب المخالفات، وتم إغلاق منشأتين، وتنوعت المخالفات بين سوء نظافة في الأدوات المستخدمة، وانتهاء تراخيص، وانتهاء شهادات صحية، إضافة إلى وجود اختلاف في اسم المنشأة عن اللوحة والترخيص، أو عدم وجود لوحة للمحل، كما أن هناك مخالفات تتعلق بوجود أبواب مغلقة، وعدم توافر سجل رقابة، وعدم الالتزام بلبس الزي الموحد. من جانبها أوضحت رئيس لجنة المشاغل النسائية في المنطقة الشرقية شعاع الدحيلان أن جائزة الجودة التي أخذت على عاتقها بث المنافسة في ظل تقديم أفضل مستوى للخدمات، ما هي إلا ترجمة فعلية للجهود التي تقوم بها إدارة الخدمات النسائية في البلدية، وهي مثال لخير الأعمال في مجالات تطوير صحة البيئة، موضحة أن قطاع المشاغل النسائية يسعى باسم لجنة المشاغل النسائية في غرفة الشرقية لتحسين مستوى الخدمات، وتنفيذ الدور التوعوي بالتعاون مع بلدية محافظة الخبر، وأن العمل هو أساس التقييم، كما يعد تكاثف الجهود مرجعًا للوصول إلى أعلى المستويات.