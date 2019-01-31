شكرا لقرائتكم العثور على طالب متجمد داخل جامعة أمريكية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل





جدة - خالد شويل - تسببت الدوامة القطبية التي تضرب أرجاء الغرب الأوسط الأميركي منذ السبت الماضي في وفاة 12 شخصا على الأقل، ولقي بعضهم حتفه في حوادث مرور مرتبطة بالطقس.

بينما توفي آخرون على ما يبدو بسبب التعرض للبرودة، حسبما أفادت تقارير رسمية وإعلامية أميركية.

وفي هذا البرد القارس، عثر على جثة متجمدة لطالب في حرم جامعة أيوا، بحسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وقالت السلطات إن شرطة الحرم الجامعي عثرت على جثة جيرالد بلز خلف قاعة أكاديمية قبيل الساعة الثالثة من صباح الأربعاء.

ونقل الشاب البالغ من العمر 18 عاما إلى مستشفى حيث أعلنت وفاته. وبينما قال المسؤولون إن الشاب مات في ظل درجات حرارة منخفضة بشكل قياسي، ولم يعطوا سببًا محددًا للوفاة.



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