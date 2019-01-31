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شكرا لقرائتكم أبومازن: أميركا لم تعد وسيطا في عملية السلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
جدة - خالد شويل - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أن أميركا لم تعد وسيطاً في عملية السلام خصوصا بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي.
وقال عباس اليوم الخميس إن أميركا قد همشت نفسها في عملية السلام وإن الفلسطينيين لن يقبلوا بأي خطة أمريكية للسلام في الشرق الأوسط.
وأكد الرئيس الفلسطيني، أنه لن يقبل أي خطة سلام تطرحها أمريكا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
وتابع أبومازن أن واشنطن لم تعد وسيطا نزيها بعد اعترافها بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، ولن نقبل بأي خطة منها بسبب انحيازها وخرقها للقانون الدولي.
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