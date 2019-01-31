شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 14 عاملاً يزورون تواريخ الدواجن منتهية الصلاحية في القطيف والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الالكتروني)
داهمت فرق وزارة التجارة والاستثمار بمساندة الجهات الأمنية، مستودعاً في القطيف يستغله 14 عاملاً مخالفاً في تزوير تواريخ الدواجن منتهية الصلاحية قبل توزيعها على الأسواق من جديد.
وضبطت الوزارة 7,043 دجاجة بدون تواريخ صلاحية، وعلامات تجارية، و11 ألف كيلو من أصناف الدجاج مجهولة المصدر.
وأكدت الوزارة عبر «تويتر» اليوم (الخميس)، أنه تم إتلاف جميع المضبوطات وتسليم العمالة للجهات الأمنية، واستدعاء صاحب المُنشأة لإكمال الإجراءات النظامية بحقه.
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