شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم القريات يبدأ بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالعزيز المشيطي (القريات) أصدر مدير التعليم الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي قرارا بتطبيق نظام البصمة الإلكترونية للحضور والانصراف لجميع أقسام وموظفي إدارة التعليم. وأوضح مدير المتابعة الأستاذ محمد مدالله العازمي أنه سيعمل بنظام البصمة ابتداء من يوم الأحد القادم، مؤكدا بالتزام جميع الموظفين بإدارة التعليم بذلك .



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