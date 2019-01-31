شكرا لقرائتكم خبر عن «المناع» في أدبي حائل للحديث عن «الدور المحوري والقيادي للمملكة»⁩ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل)

يرعى أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز المحاضرة التي يُقدمها المحلل السياسي والأكاديمي الكويتي/ د. عايد بن مناع، بعنوان (الدور المحوري والقيادي للمملكة وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمي) وذلك مساء السبت الموافق ١٤٤٠/٥/٢٧هـ بعد صلاة العشاء على مسرح النادي.

ووجّه رئيس مجلس إدارة النادي الأدبي الثقافي بحائل د. نايف المهيلب دعوته للمهتمين والمجتمع لحضور هذه المحاضرة القيمة ، مؤكداً أن هذه الفعالية تأتي في إطار رسالة النادي والاهتمام في الشان السياسي والمحوري المهم، وهو ضمن أهداف ورسالة النادي نحو الاحتفاء بأدب الحوار والفكر والسياسة .

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مسؤلية النادي الثقافية والوطنية تجاه الوطن من جانب ومن جانب آخر أنه نعيش هذه المرحلة في عده محطات ومنعطفات تاريخية وجيوسياسية علی مستوی العالم العربي والاقليمي والدولي ، كما أن المحاضرة تضع النقاط علی الحروف لتشخيص الواقع السياسي الحالي وتأكيد دور المملكة القيادي والرائد في حلحلة الازمات منذ سنوات مضت باعتبارها لها ثقلها الواضح علی المستويين، ولا شك أن هناك تحديات ومحطات كثيرة ومهم أن نقف بوحدة الصف والعمل المتزن من خلال عمل وكد ذهني كبيرين بهذا الجانب المحوري المهم .

وأشار المهيلب إلى أن النادي يسعي إلى التنويع الثقافي لتلبية كافة الاهتمامات في الشؤون الثقافية والأدبية والسياسية .

مقدما شكره البالغ لتلبية حضور د. عايد بن مناع ضمن أنشطة النادي مما سيكون معزز كبير في نجاح المحاضرة ومضامين أهدافها المؤثرة كونه يعتبر أسم عالي في الفكر والثقافة والسياسة في دوله الكويت الشقيقة .