شكرا لقرائتكم خبر عن فريق استشاري يزور سياحة حائل لتطوير عدد من المواقع والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - بشير الزويمل (حائل) bsheerAlzwaiml
زار فريق استشاري لتطوير المواقع السياحية بالهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عدداً من المواقع السياحية بمنطقة حائل، وشملت الزيارة جبل ياطب وجبل جانين وفوهة الهتمه البركانية، وكذلك منتزه مشار الوطني بالتعاون مع فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بحائل.
وأوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة حائل المهندس زياد المصيول أن الهيئة تسعى إلى تحقيق أهداف رؤية 2030 بالتعاون مع شركائها بالمنطقة لتهيئة وتطوير المواقع السياحية لزوار المنطقة، وتطوير القطاع السياحي من خلال تحسين بيئة الاستثمار السياحي في المنطقة وتحقيق التنمية الشاملة ودعم الناتج المحلي وتوفير المزيد من فرص العمل للأهالي بمنطقة حائل، مشيراً إلى أن الهيئة حققت نقلة نوعية في مجال تطوير واستدامة الاستثمارات السياحية بالمنطقة من خلال إطلاق مبادرة التطوير الشامل، والعمل على إنشاء عدد من شركات التنمية والاستثمار بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأضاف يعكف فرع الهيئة بحائل على تطوير المواقع السياحية والتحفيز على استثمارها من خلال برامج متنوعة لدعم السياحة البيئية والصحراوية والزراعية بالمنطقة.
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