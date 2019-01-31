شكرا لقرائتكم خبر عن «مركز الملك سلمان» يعقد لقائه التشاوري الأول لرفع قدرات عمل إدارات المركز وتطوير شراكاته الدولية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

عقد مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الرياض اليوم (الخميس) اللقاء التشاوري الأول لرفع قدرات عمل إدارات المركز وسبل تطوير شراكاته الدولية، بحضور عدد من قيادات المركز ومنسوبيه.

وعبر المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة في كلمة له بهذه المناسبة، عن سعادته بالمنجزات الكبرى التي تحققت لمركز الملك سلمان للإغاثة خلال العام الماضي 2018م، بفضل الله تعالى ثم الدعم غير المحدود الذي يحظى به المركز من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، متطلعًا لبدء مرحلة جديدة من العمل الإغاثي والإنساني المتكامل لإظهار الصورة الواعدة والمشرقة لمملكة الإنسانية.

وقال المشرف العام على المركز: «الإنجاز الأكبر لنا هو رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وتشريفه منتدى الرياض الدولي الإنساني المنعقد في شهر فبراير 2018 م، وما صدر عن المنتدى من نتائج وتوصيات تصب في مصلحة العمل الإنساني والإغاثي، وتدشينه - رعاه الله - لمنصة المساعدات السعودية الذي يتولى المركز الإشراف عليها»، مؤكدًا أن النجاحات المتوالية للمركز جاءت على أيدي منسوبيه وسعيهم لتقديم أفضل ما لديهم من خطط وأفكار.

وعبر الدكتور عبدالله الربيعة عن سعادته لما يلقاه مركز الملك سلمان للإغاثة من استحسان وثناء كبيرين لدى منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية وقياداتها.

كما تطرق للبرامج الإنسانية النوعية التي ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة مثل برنامج إعادة تأهيل الأطفال اليمنيين الذين جندتهم المليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران، وبرنامج العمل التطوعي، وتأسيس مركز لتركيب الأطراف الصناعية في اليمن، وغيرها من البرامج المميزة.

وأهاب الدكتور الربيعة بالجميع إلى مضاعفة الجهود ليواصل المركز تبوء المكانة اللائقة بين المنظمات الإغاثية والإنسانية الدولية وتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين، شاكرًا الجميع على ما بذلوه من عمل خلال الفترة الماضية.

وجرى خلال أعمال اللقاء تقديم عرض مرئي لنتائج الخطة التشغيلية للعام 2018م، ومراجعة الأهداف الإستراتيجية واستكمالها، وكذلك تعزيز الشراكات الإستراتيجية الداخلية والخارجية ومناقشة خطط الاستجابة الطارئة والسنوية لعام 2019م.

كما تم بحث التحديات التي تواجه المركز وسبل التغلب عليها وآليات تحفيز منسوبيه على تقديم المبادرات التطويرية التي تسهم في رفع الأداء المهني للمركز وفقا لرؤية المملكة 2030، وتفعيل هويته الموحدة لإبراز جهود المملكة الإغاثية والإنسانية إعلاميًا.