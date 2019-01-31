ضبط 921 مخالفا من المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة - الرياض أكد المتحدث الرسمي لحرس الحدود بأنه إنفاذا لمهام قوات حرس الحدود في مراقبة المناطق الحدودية البرية والبحرية وحظر المرور أو التجول فيها، في كل من منطقة الحدود الشمالية بكامل قطاعاتها، التي تشمل الشعبة، ورفحاء، والعويقيلة، وجديدة عرعر، وطريف، إضافة إلى قطاع حفر الباطن بالمنطقة الشرقية، فقد أسفرت المتابعة الأمنية لمخالفي نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية، خلال الفترة من 1/1/ 1440 حتى 24 /5 /1440هـ عن ضبط 921 مخالفا، لوجودهم في مناطق الحدود البرية المحظورة، بينهم 816 مخالفا سعوديا، و60 مخالفا من القبائل النازحة، و25 مخالفا من الجنسية الكويتية، و8 مخالفين من الجنسية السورية، إضافة إلى 12 مخالفا من جنسيات أخرى، وتم تنفيذ العقوبات المقررة بموجب نظام أمن الحدود ولائحته التنفيذية بحق جميع المخالفين المتجاوزين لمنطقة الحدود البرية المحظورة، وإحالة المطلوبين منهم في قضايا مختلفة للجهات المختصة بها.



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