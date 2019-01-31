وزير الخارجية يستقبل سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف في مكتبه بمقر الوزارة اليوم، سفير روسيا الاتحادية لدى المملكة سيرغي كوزولوف. وجرى خلال الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. حضر الاستقبال، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير عادل مرداد.



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