132 ألف ساعة لتدريب موظفي 28 جهة حكومية خلال عام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أنهى المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة «أداء» تنفيذ حزمة من البرامج التدريبية خلال 2018 في مجالات إدارة الأداء وقياسه استهدفت منسوبي الأجهزة العامة من موظفي الوزارات والهيئات العامة والصناديق في مدن مختلفة من مناطق المملكة.

وتجاوزت الساعات التدريبية التي نفذها المركز 132 ألف ساعة تدريبية عبر 200 دورة لتأهيل وتطوير الكوادر البشرية في مجال قياس وإدارة الأداء لنحو 5700 موظف حكومي يتبعون إلى 28 جهة حكومية.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام والمتحدث الرسمي للمركز محمد النفيسة أن المركز يهدف من خلال إقامته للبرامج التدريبية إلى الارتقاء بثقافة قياس الأداء لدى الأجهزة العامة، وتعزيز قدرات منسوبيها ونقل الخبرات العالمية وأحدث الاتجاهات في مجالات إدارة الأداء وقياسه، موضحا أن دورات المركز اشتملت على عدد من الموضوعات المتمثلة في «أساسيات مؤشرات الأداء الرئيسة، وإدارة الاستراتيجية، وتطبيقات متقدمة في مؤشرات الأداء الأساسية، وإدارة التغيير، ودورات في تخطيط الاستراتيجي».

وبين أن إجمالي المتدربين من منسوبي الأجهزة العامة المستفيدين من البرامج التدريبية التي قدمها المركز خلال عامي 2017 و2018، بلغ 8000 موظف حكومي، التحقوا بدورات متخصصة في قياس وإدارة الأداء، حيث يقدم المركز الدورات التدريبية بالتنسيق والمتابعة مع الأجهزة العامة التي تزود المركز بأسماء مرشحيها للتدريب، ليجدول أسماء المرشحين وفق أولوية التسجيل والمقاعد المتاحة، ومن ثم ترسل الدعوات للمرشحين وفق المواعيد المحددة لإقامة الدورات بالمدن المختلفة في مناطق المملكة، ليحصل المتدرب بعد إتمامه الدورة واجتيازه للاختبارات اللازمة على شهادة معتمدة بالدورة التدريبية.

وأشار إلى أهمية التدريب والتطوير المعرفي في تحسين أداء الأجهزة العامة وجودة المخرجات، وتلمس المركز منذ إنشائه احتياجات الأجهزة العامة لبرامج تعنى بنشر ثقافة قياس الأداء، وبأن الدورات التدريبية التي يقيمها تتيح صقل مواهب المتدربين وقدراتهم عبر تدريبهم وتكثيف معلوماتهم وأساليبهم العملية بالمعرفة العلمية والمهنية في مجال قياس وإدارة الأداء، وفق مناهج علمية وتدريبية طورت بالشراكة مع جامعات محلية وعالمية.

وبين أن المركز يعمل حاليا على تقييم مخرجات التدريب التي عمل عليها العام الماضي لمعرفة مكامن القوة وفرص التطوير، بهدف رسم الخطة التنفيذية للبرامج التدريبية لعام 2019، والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة عبر موقعه الرسمي وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.