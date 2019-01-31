حصر السيول المنقولة في بطون أودية تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس، مكة - تبوك

تحولت أودية مدينة تبوك عقب الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة خلال اليومين الماضيين إلى مشاريع لدرء أخطار السيول والأمطار، وذلك ضمن جهود أمانة المنطقة خلال السنوات الخمس الأخيرة من أجل حصر السيول المنقولة في تلك الأودية، ومنعها من دخول أرجاء المدينة.

وأكد المتحدث الرسمي بالأمانة المهندس إبراهيم الغبان أن الأمانة وبناء على توجيهات ومتابعة أمير المنطقة رئيس اللجنة الرئيسة للدفاع المدني فهد بن سلطان، عملت جاهدة على فتح مجاري الأودية وتسهيل جريانها بأطوال فاقت 90 كلم شملت وادي ضبعان ووادي خور رايس ووادي الإثيلي ووادي أبونشيفة ووادي البقار والتي تمر جميعها بمعظم أطراف مدينة تبوك.

وقال إن الأمانة أنشأت عددا من العبارات في تقاطعات الطرق مع الأودية، الأمر الذي أدى إلى عدم قطع السيول لتلك الطرق وتسهيل الحركة المرورية دون حدوث أي معوقات.

وأضاف أن الأمانة إلى جانب كل ذلك عززت من جهودها واستعداداتها لاحتواء آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة في اليومين الماضيين، واستنفرت طاقاتها منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وبدأت بتنفيذ خطط الطوارئ المعتمدة مسبقا للتعامل مع الحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من مدنها والمحافظات والمراكز.

7 عبارات على تقاطعات الطرق مع الأودية:

عبارتان صندوقيتان على وادي أبونشيفة بعرض 130م

3 عبارات قوسية على وادي ضبعان بعرض90 م

عبارتان صندوقيتان على وادي الصفا والشفا بعرض 70 م

أعمال الصيانة والتجهيزات شملت:

83 كلم من شبكات التصريف السطحي

1427 منهولا ومصيدة بمدينة تبوك

تنظيف القنوات الصندوقية بطول 306م

1000عامل ومشرف ومراقب

343 معدة ومضخة لسحب تجمعات مياه الأمطار

نزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسة والفرعية