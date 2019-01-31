مشتبه به يتخذ من طفل الأحساء درعا بشريا بالمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سحر أبوشاهين - الدمام

اتخذ أربعيني مطارد من قبل الشرطة من طفل السنوات السبع زكريا الجابر درعا بشريا قبل أن ينحره بقطعة زجاج أمام ناظري والدته أمس الأول، قبل منتصف الليل بقليل في محطة وقود على حدود المدينة المنورة، وذلك بحسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.

وأشارت المعلومات إلى أن والدة الطفل ذات الـ 45 عاما من سكان الأحساء، وهي متزوجة وزوجها يعمل في شركة كبرى ويقيم في الدمام، ولديها بنتين وابن آخر خلاف زكريا المغدور، وكانت مقيمة في جدة موقتا مع شقيقاتها الطالبات الجامعيات وطفليها وإحدى بناتها فيما كانت الابنة الكبرى مقيمة في الأحساء.

وبينت أن الأم مع طفلها الصغير كانت متوجهة لزيارة المسجد النبوي عبر حافلة للنقل الجماعي، وتوقفت الحافلة في محطة للتزود بالوقود خارج المدينة المنورة بقليل، وخرجت الأم مع طفلها للذهاب لدورة المياه، قبل أن تفاجأ برجل مجهول ملاحق من الشرطة يسحب ابنها وينحره بقطعة زجاج أمام ناظريها.

وذكرت المعلومات أن رجل أمن أصيب خلال المواجهة، وتمت السيطرة على الجاني من قبل رجال الأمن، أما الأم التي أغشي عليها ونقلت للمستشفى فغادرته أمس، فيما حاول الأب فور تلقيه الخبر إيجاد حجز بالطائرة للمدينة وعندما تعذر عليه استقل سيارته واتجه فورا إلى المدينة المنورة ليكون بجوار زوجته.