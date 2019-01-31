المظالم والمدنية يبحثان مؤشرات نجاح الأعمال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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التقى رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الدكتور خالد اليوسف، أمس، نائب وزير الخدمة المدنية عبدالله الملفي، يرافقه وكيل الوزارة للتطوير وتخطيط رأس المال البشري ماجد بن بتال، ومدير الإدارة القانونية بالوزارة سعود الحربي.

وأوضح رئيس ديوان المظالم مهام الديوان بحكم اختصاصه المرسوم نظاما، وما حققه في الفترة الماضية من منجزات عملية، في ظل الدعم الكريم الذي يتلقاه مرفق القضاء من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أطلع اليوسف الحضور على الخطة الاستراتيجية لديوان المظالم 2020، والمتواكبة مع رؤية المملكة 2030، ومؤشرات الأداء لقياس مدى نجاح الأعمال والأهداف المرسومة والمحددة لكل إدارة من إدارات ومحاكم الديوان، مع توضيح لمنظومة التحول الالكتروني والتقني لأعمال الديوان.

من جانبه أطلع نائب وزير الخدمة المدنية رئيس ديوان المظالم على آلية العمل ومسار التطوير الإداري في الوزارة، وما توليه من اهتمام وعناية بجانب معايير الأداء الوظيفي المتميز والقياس، والاهتمام بالجانب التدريبي باعتباره رافدا مهما لحسن الأداء الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك ناقش اللقاء عددا من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الجانبين.