ضبط مخالفين يمارسون الحجامة دون ترخيص في حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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ضبط المركز الوطني للطب البديل والتكميلي بالتعاون مع فرق الالتزام بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل، ممارسي حجامة غير مرخصين يعملون في منشأة لم تستكمل المتطلبات النظامية لها في مدينة حائل، وأحيلوا إلى لجنة المخالفات لاتخاذ الإجراءات النظامية حسب ما نص عليه نظام مزاولة المهن الصحية.

وذكر مدير إدارة التراخيص والرقابة بالمركز المهندس بطي البطي، أنه بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية بمنطقة حائل وبعد مباشرة الموقع، تم ضبط عدد من المخالفات وإعداد المحاضر اللازمة في حينها، تمهيدا لاستكمال الإجراءات النظامية، داعيا أفراد المجتمع إلى إجراء الحجامة في المنشآت الصحية المرخصة ذات المأمونية التي يعلن عنها المركز من فترة إلى أخرى، من خلال قنوات الاتصال الرسمية له، محذرا من إجراء الحجامة في أماكن عشوائية غير مرخصة، حفاظا على الصحة والسلامة.