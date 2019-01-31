سياحة الرياض تناقش توطين المهن في القطاع

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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استعرضت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض نتائج حملاتها في تنفيذ برنامج توطين مهن ووظائف قطاعات السياحة والتراث الوطني في المنطقة، على فريق برنامج التوطين بإمارة منطقة الرياض، وذلك خلال لقاء مدير عام الهيئة بمنطقة الرياض المهندس عبدالعزيز آل حسن، بأمين البرنامج المهندس محمد العمار.

ويسعى فرع الهيئة بمنطقة الرياض إلى المشاركة في جهود برنامج التوطين برئاسة أمير منطقة الرياض رئيس مجلس التنمية السياحية بالمنطقة فيصل بن بندر، للوصول إلى أفضل النتائج وتحقيق أهداف البرنامج في أحد أهم القطاعات في سوق العمل بالمملكة.

وأفاد آل حسن بأنه استعرض خلال الاجتماع نتائج برامج وخطط هيئة السياحة في التدريب والتأهيل لتوطين الوظائف والمهن في قطاع السياحة والتراث الوطني، لافتا إلى أن الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة الرياض وقعت مع فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة أخيرا اتفاقية عمل مشترك لتدريب وتأهيل القادرين على العمل من الأسر الضمانية، وتنفيذ مجموعة من الدورات المتعلقة بالإرشاد السياحي وإدارة المنشآت السياحية لهم، بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الموارد البشرية السياحية «تكامل»؛ بهدف توطين الوظائف في قطاع الإيواء السياحي بالمنطقة.