اكتشاف جزيرة جديدة في القطب الشمالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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نتج عن ذوبان صفيح جليدي اكتشاف أراض جديدة لم يسبق لنا رؤيتها لما يقارب 40 ألف عام في جزيرة بافن، والتي تعد خامس أكبر الجزر في العالم. ففي أبحاث نشرت في مجلة Nature Communications ، أفصح الباحثون أن الجليد في منطقة القطب الشمالي بدأ تدريجيا بالذوبان، إذ يعتبر القرن الذي نعيش فيه هو الأكثر دفئا من القرون التي مضت.

وأوضحوا أن بافن ستكون خالية من الجليد في غضون القرون القليلة القادمة. وأورد سيمون بيندلتون الباحث في معهد الأبحاث الخاصة بمنطقة القطب الشمالي لموقع PHYS.ORG أنه ومجموعة من الباحثين قاموا باستخدام مادة «الكربون المشع» حتى يتمكنوا من معرفة عمر النباتات المتواجدة في بافن.

ففي أغسطس الماضي جمع الباحثون أكثر من 48 عينة من النباتات من أجزاء متفرقة، واستنتجوا بعد صولة من الأبحاث أن النباتات كانت مغطاة بالجليد لما يقارب 40,000 سنة على الأقل.