السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين
بعد تأخر عودة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى بلاده من إثيوبيا بسبب مشكلات بطائرته، كتبت صحيفة «شفارتسفيلدر بوته» في مقالها الافتتاحي أمس أن المشاكل المتكررة بالطائرات الرسمية تشكل إحراجا للبلاد.
وقالت الصحيفة إن ما يحدث مع الطائرات الحكومية يصعب تحمله أكثر من ذلك.
وأضافت أن المشكلات الفنية التي تؤثر على قطاع النقل الجوي الحكومي لا تزال تصيب ضحاياها بغض النظر عن مناصبهم أو حزبهم أو شخصهم، فمرة كان هناك تآكل في الأسلاك ومرة أخرى كانت هناك قوارض.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة ألمانية تنتقد تكرار تعطل الطائرات الرسمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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