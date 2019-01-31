صحيفة ألمانية تنتقد تكرار تعطل الطائرات الرسمية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ برلين

بعد تأخر عودة الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إلى بلاده من إثيوبيا بسبب مشكلات بطائرته، كتبت صحيفة «شفارتسفيلدر بوته» في مقالها الافتتاحي أمس أن المشاكل المتكررة بالطائرات الرسمية تشكل إحراجا للبلاد.

وقالت الصحيفة إن ما يحدث مع الطائرات الحكومية يصعب تحمله أكثر من ذلك.

وأضافت أن المشكلات الفنية التي تؤثر على قطاع النقل الجوي الحكومي لا تزال تصيب ضحاياها بغض النظر عن مناصبهم أو حزبهم أو شخصهم، فمرة كان هناك تآكل في الأسلاك ومرة أخرى كانت هناك قوارض.